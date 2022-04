La guerra in Ucraina

Borodjanka è peggio di Bucha, dicono gli abitanti. La città è distrutta, i palazzi civili sono crollati e non si conosce neanche il numero delle vittime. Non c’è più cibo, una ragazza è uscita sperando di trovare i volontari e qualcosa da mangiare ma ha trovato i soldati russi ed il calcio di un fucile sul volto. “Meno male non mi hanno uccisa”, dice.