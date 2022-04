La Difesa russa mostra l'equipaggio salvato dalla nave Moskva

Il ministero della Difesa russa ha pubblicato le immagini che mostrano quello che viene indicato come l'equipaggio della nave ammiraglia russa Moskva affondata nel Mar Nero. Il video è stato pubblicato su Twitter dall'agenzia Tass. Un ampio gruppo di marinai viene mostrato in parata nel porto di Sebastopoli, in Crimea, mentre viene ispezionato dal comandante in capo della Marina russa, l'ammiraglio Nikolai Evmenov che ha detto ai marinai che "continueranno il loro servizio".