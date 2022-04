La premier finlandese Sanna Marin fa le trazioni alla sbarra. "Mostra i muscoli a Putin?" - Video

Da quando è iniziata la guerra in Ucraina c'è un faro acceso sulla primo ministro finlandese Sanna Marin, la premier eletta a soli 34 anni, che ora potrebbe traghettare la Finlandia nella Nato. Così oltre alle dichiarazioni sulla “vicina”, quanto “imminente”, adesione non è sfuggito un video diffuso sul suo canale Instagram mentre ripresa si concede trazioni alla sbarra. Un modo per “mostrare i muscoli” a Putin e alla Russia, paese confinante, scrivono i giornali? Chissà, intanto la sua contrarietà contro il conflitto voluto dal Presidente russo e la necessità di difesa a effetto domino ha “travolto” anche la Svezia. A fine giugno, a Madrid si potrebbe delineare l'ingresso dei due Paesi presso l'Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord. Ma in guerra nulla è scontato.