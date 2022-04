L'acciaieria Azovstal di Mariupol dopo cinque settimane di assedio

Dopo cinque settimane di combattimenti, oggi il presidente russo Vladimir Putin, parlando della necessità di "salvare la vita delle truppe", ha ordinato di interrompere l'operazione per conquistare l'acciaieria Azovstal di Mariupol, dove sono asserragliati tra mille e duemila soldati ucraini e probabilmente trovano riparo anche diversi civili ("mille" secondo le autorità militari di Kiev ma è un numero che non può essere verificato). Nelle brevi tregue concesse nei giorni scorsi da Mosca "nessuno è uscito da Azovstal", dice il ministro della difesa Sergei Shoigu. La vicepremier ucraina Iryna Vereshcuk ha chiesto oggi un "corridoio umanitario urgente".

In queste stesse ore, l'agenzia di stampa Ria Novosti, di proprietà del Cremlino, ha diffuso le riprese di un drone che ha sorvolato lo stabilimento. Si vedono gli estesi danneggiamenti causati da bombe e artiglieria, nessuna persona si muove in superficie.



(video Ria Novosti via Associated Press)