L'appello del Papa per una tregua in Ucraina

"Far prevalere il bene della gente"

Con un sentito “preghiamo”, il Papa conclude il suo appello - durante l'Angelus della Domenica delle Palme - ad un cessate il fuoco in Ucraina, nel cuore dell'Europa. Francesco rivolge il suo pensiero “ad una guerra che ogni giorno ci pone davanti agli occhi stragi efferate e atroci crudeltà compiute contro civili inermi". Sottolinea che cercando di vincere “alla maniera del mondo si perde soltanto”. L'invito è “a fermare le armi unicamente per far prevalere il bene della gente”.