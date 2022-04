L'Aquila ricorda il sisma: una fiaccolata attraversa la città

Dopo due edizioni in cui la città non ha potuto vivere l'anniversario del terremoto in maniera collettiva, migliaia di fiaccole tornano ad attraversare via XX Settembre, una delle strade più colpite dal sisma che, tredici anni fa, nella notte tra il 5 e il 6 aprile 2000 distrusse L'Aquila e i comuni circostanti. In corteo anche bandiere della pace e bandiere dell'Ucraina, a suggerire un appello alla pace.

Una sfilata silenziosa che non ha avuto luogo nel 2020 e nel 2021, a causa delle restrizioni della pandemia di Covid che hanno lasciato spazio solo a dei rituali nel centro storico. Ritrovo fissato nell'area antistante il tribunale, poi la marcia verso l'ex Casa dello Studente alla volta del Parco della Memoria a piazzale Paoli.

In testa al corteo, come ogni anno, una delegazione dei familiari delle vittime, seguita dagli stendardi degli enti locali. Alcuni manifestanti tengono tra le mani un grande striscione con i nomi delle 309 vittime del sisma.