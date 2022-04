Video. Le porte si aprono, il fumo, le urla: è il panico nella stazione della metro di Brooklyn

La governatrice di New York, Kathy Hochu, e il sindaco della metropoli, Eric Adams, son stati aggiornati sulla sparatoria che c'è stata nella mattinata a New York, in una stazione della metropolitana di Brooklyn. Adams tra l'altro è in isolamento perchè da domenica ha il Covid-19. Diverse persone sono state raggiunte da colpi di arma da fuoco nella stazione della metropolitana, dove sono stati trovati anche "diversi ordigni non esplosi", ha fatto sapere il servizio dei Vigili del fuoco della città. Intanto negli ospedali della zona son stati trasportate almeno 13 persone.