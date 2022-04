Le previsioni del tempo per martedì 12 aprile

NORD E CENTRO

Cielo parzialmente nuvoloso per il transito di nubi medio-alte, in ispessimento soprattutto dal pomeriggio al Nordovest. Temperature stazionarie o in aumento su Alpi centro-orientali. Venti deboli e di direzione variabile, da Sud in Liguria. Al centro poco o irregolarmente nuvoloso per il passaggio di innocue velature, ma senza il rischio di precipitazioni. Temperature stazionarie o in aumento sui rilievi appenninici. Venti deboli orientali.

SUD E ISOLE

Tempo stabile e soleggiato al Sud, nel pomeriggio nubi alte e sottili raggiungeranno il settore tirrenico, ma senza portare piogge. In Sardegna avremo una maggiore nuvolosità così come sul settore occidentale della Sicilia durante il pomeriggio, bel tempo sul resto della regione. Temperature in aumento.