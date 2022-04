Le previsioni del tempo per sabato 9 aprile

NORD E CENTRO

Sulle regioni settentrionali generale e rapido peggioramento con piogge e rovesci sul settore orientale. Nevicate inizialmente sui 1.200 metri ma con quota neve in discesa sui 700-900 metri. Venti forti e calo termico. Al centro molto nuvoloso su tutte le regioni al mattino con peggioramento nelle ore pomeridiane. Rovesci e temporali che dalla Toscana si estenderanno entro le ore serali a tutte le regioni. Nevicate oltre i 1.000-1.100 metri. Venti forti e temperature in sensibile diminuzione.



SUD E ISOLE

Nuvolosità in aumento sul Sud peninsulare e nord Sicilia con possibilità di pochi deboli piovaschi su Molise, Campania, Basilicata, Puglia e, in serata, su aree Tirreniche della Calabria. Sulla Sardegna molte nubi ma senza fenomeni significativi. Temperature minime in lieve aumento al sud; le massime sono previste in calo su Sardegna, Molise e nord Puglia