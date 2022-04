Le previsioni del tempo per venerdì 15 aprile

NORD E CENTRO

Cielo sereno o poco nuvoloso su buona parte del Nord, nubi in aumento sui settori alpini e sul Triveneto con deboli piogge. Possibili foschie o nebbie, sulle coste adriatiche. Venti deboli di direzione variabile. Mare poco mosso il Ligure e l'Adriatico. Temperature in generale aumento, minime intorno a 10-12°C, valori superiori sulla Liguria, massime miti e comprese tra 20 e 25°C. Al Centro soleggiato con velature al mattino, destinate a dissolversi nel pomeriggio; nebbie o foschie dense sui settori costieri di Marche ed Abruzzo. Venti deboli variabili e mare poco mosso l'Adriatico, mosso il Tirreno. Temperature in aumento, con valori minimi tra 9 e 14°C, massime intorno a 16-18°C sui versanti Adriatici, fino 25°C su quelli tirrenici.

SUD E ISOLE

Nuvolosità irregolare a prevalente carattere stratiforme, più compatta sulle Isole Maggiori, meno frequente sul Sud peninsulare. Tendenza ad ulteriore peggioramento sulla Sicilia meridionale, dove sono attesi acquazzoni anche a carattere temporalesco, locali pioviggini sulla Sardegna, tempo asciutto altrove. Venti forti da Nord-Est sui versanti sud-orientali della Sicilia, moderati sulle aree meridionali di Sardegna e Calabria, deboli altrove. Le temperature non subiranno variazioni significative, con valori al di sopra delle medie stagionali. Sono attese punte massime fino a 23-25°C specie sulle Isole.