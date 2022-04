Le previsioni del tempo per domenica 10 aprile

Nord e Centro

Cielo sereno su tutte le regioni settentrionali con qualche annuvolamento solo sulle alpi confinali centro orientali. Le temperature minime sono in calo mentre si manterranno stazionarie le massime. Una domenica all’insegna dell’instabilità con piogge e temporali sulle regioni centrali adriatiche. Schiarite nel corso della mattinate su Marche e Abruzzo. Aria più fredda e massime in calo.



Sud e Isole

Anche sulle regioni peninsulari meridionali ci saranno piogge e temporali, ma il tempo migliorerà a partire da metà giornata. Sole invece sulla Sicilia e sulla Sardegna, mentre i bacini meridionali saranno molto mossi, con burrasca forte sulle coste della Sicilia. Temperature in diminuzione.