Le previsioni del tempo per domenica 17 aprile

Nord e Centro Italia

Sulle regioni settentrionali prevale un cielo terso e limpido, ad eccezione di qualche annuvolamento sulla fascia pedemontana piemontese. Una giornata abbastanza fresca con le temperature che sono in calo. Al Centro Italia il tempo sarà abbastanza soleggiato. Nubi sui monti dell’Abruzzo dove potrà esserci qualche pioggia. Vento di grecale e temperature in forte diminuzione.



Sud e Isole

Sulle regioni meridionali nubi e piogge soprattutto tra Sicilia e regioni ioniche. Sulle altre regioni la giornata sarà condizionata dal vento e dalla nuvolosità, mentre il cielo sarà sereno sulla Sardegna. Massime in calo.