Le previsioni del tempo per domenica 24 aprile

Nord e Centro

Un inizio di giornata all’insegna di un moderato maltempo sulle regioni settentrionali con precipitazioni sparse o diffuse sulle regioni centro-occidentali e possibili temporali sulla Liguria; dal primo pomeriggio piogge anche intense e locali temporali sul nord-est, soprattutto sui monti. La neve si abbasserà un po’ di quota, arrivando intorno ai 1200-1400 metri. Temperature in lieve calo. Al Centro Italia il cielo sarà in prevalenza molto nuvoloso, con piogge e temporali tra Toscana e alto Lazio, in particolare a ridosso dei monti. Sulle altre regioni centrali le piogge saranno deboli e alternate a temporanee diminuzioni della nuvolosità, in particolare lungo le coste e nell’immediato entroterra del versante adriatico. Temperature in aumento.



Sud e Isole

Per le regioni meridionali sarà una domenica di tempo stabile, ma con cielo occupato da nubi alte e sottili alternate a schiarite. In serata aumenteranno le nubi sulla Campania e sulle coste tirreniche della Basilicata. Temperature in aumento.