Le previsioni del tempo per giovedì 14 aprile 2022

Nord e centro

Tempo stabile anche se con cielo non del tutto sereno, velature e sabbia in sospensione offuscano la luce del sole. Ventilazione debole variabile, temperature in generale aumento: minime in larga parte comprese tra 8 e 12 gradi. Massime anche di 5 o 6 gradi sopra alla media del periodo, previste tra 20 e 24 gradi su pianura padana e regione tirreniche, più fresco il versante adriatico.

Sud e isole

Cielo in prevalenza poco nuvoloso o velato al sud e sulle due isole maggiori con nubi più compatte sulla Puglia, la Calabria e i versanti orientali di Sicilia e Sardegna ma senza fenomeni di rilievo. Temperature in lieve aumento con valori massimi compresi tra 18°C e 23°C. Venti ancora sostenuti dai quadranti orientali con raffiche fino ad intensità di burrasca su Sicilia, Sardegna e Calabria.