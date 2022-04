Le previsioni del tempo per giovedì 28 aprile

NORD E CENTRO

Altra giornata di tempo stabile per il centro nord Italia, con ventilazione debole e prevalenza di sole ovunque, salvo qualche nube in più sul settore occidentale della pianura padana. Temperature al primo mattino in larga parte comprese tra 8 e 12 gradi, massime gradevoli ovunque, più alte su nord ovest e tirreniche con punte di 24/26 gradi tra bassa Toscana e Lazio, in lieve diminuzione invece sul versante adriatico.

SUD E ISOLE

Anche al sud e sulle isole maggiori giornata prevalentemente stabile e soleggiata a parte innocue velature su Sardegna Sicilia e Calabria. Temperature massime nel complesso stazionarie e comprese tra 18°C e 24°C con punte di 25°C/26°C su Sardegna e Sicilia. Venti deboli prevalentemente settentrionali con rinforzi moderati sul versante adriatico.