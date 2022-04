Le previsioni del tempo per giovedì 7 aprile

Nord e centro

A nord qualche nube più compatta insiste sull’arco alpino, mentre il cielo risulterà velato in pianura. Le piogge sulle regioni centrali sono previste in esaurimento, migliora dunque il tempo salvo qualche nube ancora su bassa Toscana, alto Lazio e rilievi. Sostenuti i venti di maestrale sul Tirreno. Temperature sul settentrione senza particolari variazioni, previste in aumento invece sulle regioni centrali.



Sud e isole

Cielo in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso con rovesci e temporali sparsi in mattinata lungo il versante tirrenico, sul Molise, il Gargano e la Sicilia settentrionale. Deboli piovaschi residui anche sulla Sardegna occidentale. Condizioni meteo in graduale miglioramento dal pomeriggio. Temperature comprese tra 16°C e 20°C. Venti forti dai quadranti occidentali su Sardegna, Sicilia e Calabria.