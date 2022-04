Le previsioni del tempo per lunedì 4 aprile

NORD E CENTRO

La settimana inizia con il tempo in graduale generale miglioramento. Qualche nevicata sull’Appenino Emiliano. Ancora nubi sulle Alpi e Prealpi con residue nevicate, ma il resto del nord vedrà un cielo poco nuvoloso. Anche al centro si avrà un parziale miglioramento con un cielo poco nuvoloso e possibili isolati temporali sulle zone interne e nevicate in montagna. Temperature in rialzo nei valori massimi.

SUD E ISOLE

Condizioni di variabilità al meridione con occasionali piovaschi e addensamenti nuvolosi tra Campania, Basilicata, Calabria, nelle zone interne e sul versante adriatico. Da poco a localmente nuvoloso sulla Sicilia e Sardegna con maggiore nuvolosità sul Cagliaritano dove non si escludono isolati piovaschi. Venti da deboli a moderati di grecale; mari generalmente mossi.