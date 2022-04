Le previsioni del tempo per martedì 5 aprile 2022

NORD E CENTRO

Cielo sereno o poco nuvoloso, salvo velature in transito sulle Alpi centro-orientali. Temperature minime in ulteriore calo, con valori localmente prossimi allo zero anche in Val Padana; massime in generale rialzo, fino a 16-18°C in pianura. Venti deboli variabili. Al centro giornata soleggiata, salvo qualche addensamento sui rilievi appenninici di Lazio e Abruzzo, ma senza il rischio di precipitazioni. Temperature in aumento nei valori massimi. Venti deboli settentrionali.

SUD E ISOLE

Giornata caratterizzata da molte nubi sulla Puglia, la Basilicata e inizialmente anche su Calabria e Sicilia con tendenza a miglioramento. Nel pomeriggio non si esclude qualche breve acquazzone su Appennino calabro-lucano, mentre in Sardegna avremo nuvolosità variabile. Temperature in sensibile aumento, soprattutto per quanto riguarda i valori massimi.