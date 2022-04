Le previsioni del tempo per mercoledì 13 aprile 2021

NORD e CENTRO:

Al nord ci aspettiamo tempo stabile e asciutto, con il transito di innocue velature e locali nubi pomeridiane lungo l’arco alpino. Le temperature registreranno diffusi aumenti. Anche al centro assisteremo al passaggio di nuvolosità alta e stratificata, e alla formazione di isolate nubi a ridosso dei rilievi appenninici, sempre senza fenomeni. Pure qui le temperature saranno in deciso rialzo, soprattutto sulle regioni tirreniche.

SUD e ISOLE:

Sulla Sardegna nuvolosità in aumento con possibili locali piogge, specie sul settore meridionale e su quello orientale. Sulle regioni meridionali innocue velature e stratificazioni nuvolose sottili. Locali addensamenti su Sicilia orientale e Calabria meridionale. Temperature stazionarie o in calo sulla Sardegna, in generale aumento altrove. Venti generalmente deboli o moderati orientali, sud orientali anche forti su Sardegna sud orientale e Sicilia ionica