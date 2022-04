Le previsioni del tempo per mercoledì 20 aprile

NORD E CENTRO

Al nord è atteso un peggioramento delle condizioni meteo a partire dalle regioni occidentali, con nubi e precipitazioni in estensione verso est, più diffuse ed intense dal pomeriggio. Le temperature saranno in calo. Anche al centro ci aspettiamo l’arrivo di nubi sempre più estese con fenomeni sparsi che dalle regioni tirreniche si sposteranno verso quelle adriatiche. Temperature stabili.

SUD e ISOLE

Tendenza a peggioramento a partire da ovest, con piogge sparse sulla Sardegna, più frequenti dalla sera. Nubi e possibili piogge isolate dal pomeriggio su Campania, Sicilia Occidentale e Appennino Molisano, in graduale estensione, Cielo poco nuvoloso o velato sulle restanti regioni ma in peggioramento. Temperature in generale aumento. Venti deboli orientali, fino a forti su Sardegna e Sicilia.