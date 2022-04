Le previsioni del tempo per mercoledì 6 aprile

NORD E CENTRO

Al nord è previsto l’arrivo di nubi estese, perlopiù stratificate, che non porteranno fenomeni di rilievo, se non locali precipitazioni, specie sull’arco alpino e sull’Emilia Romagna. Temperature massime stabili o in lieve aumento.

Al centro è atteso un peggioramento più deciso. Infatti le nubi porteranno anche precipitazioni diffuse, a tratti abbondanti e localmente di moderata intensità. Questo porterà nuovi cali termici, specie sulle regioni tirreniche.

SUD E ISOLE

Molto nuvoloso sulla Sardegna con piogge sparse e isolati temporali. Tempo in peggioramento anche sulle regioni meridionali con nuvolosità in aumento da ovest, con piogge dal pomeriggio su Campania centro-settentrionale e Sicilia occidentale, in successiva estensione serale ai restanti settori tirrenici meridionali e sulla Puglia. Temperature massime in calo sulla Sardegna, in aumento altrove. Venti da deboli a moderati.