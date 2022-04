Le previsioni del tempo per sabato 16 aprile 2022

NORD e CENTRO

Al nord, nubi sparse con ampie schiarite sul settore occidentale prima sulle aree di pianura e poi anche sul settore alpino. Parzialmente nuvoloso anche al nord-est con piogge sulla pianura emiliana. Vento in rinforzo. Temperature in calo.

Al centro, instabilità in aumento con precipitazioni su Lazio e Abruzzo in serata anche a carattere di rovescio. Venti sostenuti e diffuso calo termico più marcato in adriatico.



SUD E ISOLE

Molte nubi su Sicilia, Calabria, Basilicata e settori sud di Campania e Puglia, con poche deboli piogge al mattino, e poi in serata, proprio su Sicilia e Calabria meridionale. Sul resto del sud e sulla Sardegna sereno o poco nuvoloso. In serata aumento della nuvolosità su Molise e nord Campania con possibili piogge. Le temperature massime caleranno lievemente su Salento, Calabria e Sicilia.