Le previsioni del tempo per sabato 2 aprile 2022

NORD E CENTRO

Sulle regioni settentrionali tempo diffusamente instabile con precipitazioni sparse e fenomeni temporaleschi su Prealpi e Liguria. Nevicate in calo sul settore occidentale fin verso i 400 metri. Al centro schiarite più estese sul versante adriatico, precipitazioni su quello tirrenico. Nevicate sul versante occidentale dell’ Appennino dai 400 ai 600 metri.



SUD E ISOLE

Maltempo soprattutto su Sardegna, Campania, ovest Molise, e settori Tirrenici di Basilicata e Calabria, con piogge, temporali, e nevicate sino a 6/700 m sulla Sardegna, 7/800 m su Campania e Molise, tra gli 800 e i 1000 m sul resto del Sud. Il moto ondoso del Mar di Sardegna e del mar Tirreno sarà in aumento a causa di venti forti da ovest, con rischio di mareggiate sulle coste esposte. Temperature in deciso calo.