Le previsioni del tempo per sabato 23 aprile

NORD E CENTRO

Generale peggioramento al Nordovest con piogge e rovesci in estensione anche al Nordest entro il tardo pomeriggio. Neve oltre i 1.800 metri. Temperature stazionarie con massime tra 15 e 20. Al centro, tempo stabile e piuttosto soleggiato al mattino. Tra pomeriggio e sera peggiora su Toscana con rovesci sparsi. Temperature massime in lieve aumento con valori compresi tra 19 e 22 gradi.

SUD E ISOLE

Al mattino sarà presente innocua nuvolosità solo sulle aree Tirreniche di Basilicata e Calabria e sulla Campania; nel pomeriggio innocue nubi sparse in formazione invece su Puglia e Materano, e passaggio di nubi medio-alte sulla Sardegna con pochi piovaschi in tarda serata sui suoi settori di nord-ovest. Temperature in calo nei valori minimi; massime in aumento ovunque, in maniera decisa sulle Isole maggiori.