Le previsioni del tempo per venerdì 29 aprile

NORD E CENTRO

Al Nord giornata in prevalenza soleggiata con qualche velatura in transito, nubi più consistenti dal pomeriggio sui settori alpini occidentali. Venti deboli orientali sulla Pianura Padana, a regime di brezza sulla riviera ligure. Mari poco mossi. Temperature minime in aumento in pianura e comprese tra 10 e 15 °C, massime stazionarie o in lieve aumento fino 22-24 °C Al Centro cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Venti deboli o moderati da Nord-Est. Mari poco mossi o mossi. Temperature stazionarie, minime tra 8 e 13 °C, massime fino 23-25 °C .

SUD E ISOLE

Soleggiato con velature su Calabria e Salento, nubi anche consistenti sulla Sicilia. Sereno o poco nuvoloso sul resto del Sud. Venti moderati settentrionali con rinforzi sulle regioni peninsulari. Mari molto mossi. Temperature minime stazionarie o in lieve diminuzione sulle regioni tirreniche. Massime in calo su Calabria e Sicilia.