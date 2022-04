Le previsioni meteo di giovedì 21 aprile

Nord e centro

Giornata di piogge al centro nord, specialmente sulle regioni di nord ovest e su quelle del versante tirrenico. Qualche temporale sul basso Lazio in serata. Forti i venti da nord sulla Liguria, di scirocco sulle restanti zone. Le temperature vedranno un generale aumento nei valori minimi, un calo invece nei valori massimi per via delle nubi e delle piogge.

Sud e isole

Tempo perturbato sulla Sardegna con rovesci e temporali anche di forte intensità nella seconda metà di giornata. Nuvolosità irregolare sul resto del sud con piogge sparse sulla Sicilia in estensione serale al versante tirrenico. Possibili fenomeni intensi sulla Campania. Temperature in generale calo, più marcato sulla Sardegna. Venti forti dai quadranti sud orientali.