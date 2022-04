Le previsioni meteo di sabato 30 aprile

NORD E CENTRO

Al Nord, rapido peggioramento sul settore occidentale con piogge e rovesci. Sereno al mattino al nord-est con tendenza a peggioramento. Temperature in generale diminuzione. Al centro, cielo sereno o poco nuvoloso sia al mattino che nel pomeriggio con copertura nuvolosa in arrivo durante le ore serali. Temperature stabili con valori compresi tra i 19 ed i 24 gradi.



SUD E ISOLE

Al Sud al mattino sereno o poco nuvoloso; nel pomeriggio formazione di nuvolosità sulle zone interne con possibilità di brevi rovesci sulle aree Appenniniche di Campania e Basilicata e sul Pollino. Nel contempo nuvolosità medio-alta sarà in aumento sulla Sicilia dove, in serata, potrebbero verificarsi deboli piogge sulle sue zone meridionali. Le temperature minime caleranno di poco quasi ovunque, le massime saranno stazionarie.