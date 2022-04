Le sanzioni alla Russia lasciano i cubani letteralmente a piedi

Francisco Pérez Rodríguez ha un problema automobilistico, uno che comincia a essere molto diffuso tra i cubani. Sta ricostruendo il motore della Moskvich di suo suocero, una delle decine di migliaia di veicoli che negli ultimi cinquant'anni sono arrivati a Cuba dai suoi alleati della Guerra Fredda nel blocco sovietico e poi in Russia. Ha bisogno di una nuova cinghia di distribuzione, ma si può trovare solo in Russia, da dove però i voli cargo sono stati interrotti dalle sanzioni occidentali decise dopo l'invasione russa dell'Ucraina.



Le restrizioni al commercio con la Russia stanno creando problemi particolarmente seri a Cuba, che dai primi anni sessanta vive sotto l'embargo imposto dagli Stati Uniti. Camion, autobus, auto e trattori sull'isola provengono in gran parte dalla Russia, ma stanno invecchiando e hanno bisogno di pezzi di ricambio, che non arrivano più



I trasporti interni, a Cuba, possono essere complicati anche in tempi più tranquilli. Gli autobus spesso scarseggiano, i camion a volte vengono usati per servizi passeggeri nelle zone rurali, le strade sono piene di Lada di fabbricazione russa, SUV Niva e fuoristrada Uaz. Anche molte delle leggendarie automobili americane risalenti agli anni cinquanta che transitano sul litorale della capitale L'Avana sono state modificate negli anni per funzionare con motori e altri componenti provenienti dalla Russia. Le statistiche locali indicano che circolano ventimila vecchie auto di fabbricazione Usa e almeno 80 mila Lada.

Questo dei pezzi di ricambio “diventerà un problema per Cuba”, dice William LeoGrande, dell'American University di Washington, D.C. Secondo Pavel Vidal Alejandro, economista della Pontificia Università saveriana di Cali, in Colombia, “l'esatta dimensione del problema è complessa da misurare perché buona parte del commercio avviene nel mercato nero”.

Humberto Santana, 69 anni, si è presentato all'officina di Pérez Rodríguez sperando di riparare un albero a gomiti per il suo camion di fabbricazione russa. Non trovandolo, dice che cercherà un motore giapponese per adattarlo: “Un cubano trova sempre una soluzione”, aggiunge.



(video Associated Press)