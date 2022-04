Le testate a frammentazione sui quartieri di Kharkiv, viste da vicino

Questi due video sono stati ripresi da telecamere a circuito chiuso in aree urbane di Kharkiv, la seconda più popolosa dell'Ucraina, colpita duramente in queste ore dai bombardamenti russi. La prima sequenza è stata localizzata dai circuiti di open source intelligence (Osint) nel sobborgo occidentale di Pisochyn, la seconda nel quartiere orientale Saltivka. In entrambi i casi, si riconoscono diverse esplosioni, a distanza di pochi istanti l'una dall'altra. Nel primo video si vede anche distintamente una sorta di mina a terra prima della deflagrazione. Si tratta con tutta probabilità di missili lanciati dai lanciarazzi di fabbricazione sovietica BM30 Smerch dotati di testate a grappolo, che esplodono prima di toccare terra e disperdono diverse piccole “sub-munizioni” in un raggio di diversi metri.

Non sempre esplodono subito: ci sono testimonianze di ordigni che restano inattivi anche per minuti o ore prima di deflagrare. Le Nazioni Unite, così come organizzazioni quali Human Rights Watch e Amnesty International, nonché siti investigativi come Bellingcat, hanno denunciato più volte l'utilizzo di questa tecnologia nello scenario ucraino, vietata da trattati internazionali che però né Russia né Ucraina hanno sottoscritto. Anche il missile esploso venerdì scorso a Kramatorsk conteneneva questo tipo di munizioni.