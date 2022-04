L'ex marine arruolato con gli ucraini: "Questa aggressione mina la libertà di tutto il mondo"

Gli inviati di Report sono arrivati a Kiev, in Ucraina, per raccontare la guerra in corso. Nel loro viaggio hanno parlato con gli sfollati che vivono sottoterra, negli scantinati dei palazzi della capitale, per scampare ai bombardamenti, e con coloro che hanno visto le loro case distrutte. Mentre molti scappano, altri arrivano: sono circa 20 mila le persone provenienti da 50 paesi che si sono arruolate tra le fila dell'esercito ucraino per combattere contro i russi. Uno di questi soldati spiega all'inviato Luca Bertazzoni cosa lo ha spinto a prendere parte a una guerra così geograficamente distante dalla sua terra. La prima puntata della stagione primaverile della trasmissione di inchiesta condotta da Sigfrido Ranucci sarà in onda questa sera (lunedì) in prima serata su Rai3.