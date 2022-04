L'irriconoscibile Mariupol: palazzi carbonizzati e mercati improvvisati dove ricaricare i cellulari

Poco cibo, qualche vestito, minuscoli mercatini improvvisati in strada nascondo sullo sfondo, a tratti, palazzi carbonizzati, segnati dalla guerra. Dalle bombe. Dagli invasori. Mariupol è il “collegamento” tra il territorio separatista filorusso del Donbas con la regione della Crimea che Mosca ha annesso nel 2014. Per questo la resa è estremamente importante per i russi. Ultima roccaforte ucraina sono le acciaierie dell'Azovstal, teatro da giorni di violenti combattimenti.

In una città sotto assedio da circa otto settimane, i residenti rimasti, sono costretti ad arrangiarsi come possono. A Mariupol non c'è acqua né elettricità né gas. Si sopravvive. E va da sé che tra i beni essenziali rientri una presa di corrente: rara e garantita esclusivamente da generatori elettrici. Così i mercati allestiti in fretta e furia, insieme al cibo offrono energia.

Ricaricare il proprio telefono cellulare ha un costo piuttosto alto: 40 grivna ucraine (circa 1,25 euro). Un prezzo da pagare per restare in contatto con gli altri. Per sentirsi parte della comunità, per condividere le proprie esperienze, per sentirsi parte del mondo pur restando a vivere in una Mariupol irriconoscibile.