Lo sport strumento di pace, per fermare la guerra

Lo sport è pace, amicizia, solidarietà. Lo sport unisce ciò che la guerra prova a dividere. E a volte lo sport rischia di essere usato per propaganda. RaiNews24 e RaiRagazzi lo raccontano nello speciale in onda su RaiGulp (canale 42 del digitale terrestre) mercoledì 6 aprile alle 19.

Nella Giornata internazionale dello Sport per lo Sviluppo e la Pace, una nuova collaborazione tra le due reti per spiegare ai ragazzi temi di attualità.

Un'ulteriore programmazione speciale, dopo quella sulla guerra in Ucraina del 2 marzo, giorno scelto da Papa Francesco per l’invocazione e tutti gli sforzi per la pace.

Una programmazione, inoltre, destinata ad ampliarsi nelle prossime settimane, sempre nell'ottica di rendere fatti e notizie più accessibili a bambini e bambine, ragazzi e ragazze.

Appuntamento dunque mercoledì 6 aprile alle 19 con una scheda informativa a cura della giornalista Elisa Dossi che, partendo dalla tregua olimpica dell’antica Grecia e attraversando il secolo scorso per arrivare al recente conflitto in Ucraina, racconta come le vicende sportive si siano intrecciate con la pace e le guerre. Regia di Francesca Ballerini.

A seguire, sarà proposto il film di animazione “Giochi di Guerra (War Games)". L’opera, basata sul libro di Nichael Foreman e diretta da Dave Unwin, racconta proprio la Tregua di Natale.

Una partita di calcio tra le trincee che ferma all'improvviso i combattimenti durante la prima guerra mondiale. Lo sport che fa tacere le armi.

Il film ha ottenuto numerosi riconoscimenti internazionali, tra cui il Children’s Choise Award ai British Animation Award, il premio come Miglior speciale animato al Festival di Annecy, quello per la Miglior produzione dell’anno a Cartoons on the Bay, l'International Student Jury Award al Banff International Television Festival, il premio al Cinemagic Festival di Belfast, il premio per il Miglior speciale animato al Giffoni Film Festival e vincitore al Tokio Kinder Film Festival.