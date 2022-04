Londonderry, le molotov piovono sulle auto della polizia - video

Londonderry (Derry), Irlanda del Nord: scontri, e lancio di molotov, tra repubblicani e forze di polizia, per la manifestazione indetta da Saoradh in occasione delle celebrazioni della rivolta di Pasqua del 1916. I veicoli degli agenti sono stati presi di mira dalle bombe molotov durante una marcia per commemorare la rivolta. Sei persone sono state arrestate.

Saoradh

Saoradh è un partito politico di estrema sinistra e un gruppo di pressione formato da repubblicani irlandesi dissidenti nel 2016.

La rivolta di Pasqua del 1916

La rivolta di Pasqua del 1916 fu un tentativo dei militanti repubblicani irlandesi di ottenere l'indipendenza dal Regno Unito con la forza delle armi. Fu la più significativa ribellione in Irlanda sin dal 1798. La rivolta, che fu per gran parte organizzata dalla Fratellanza Repubblicana Irlandese, durò dal 24 al 29 aprile 1916. Membri dei Volontari irlandesi, guidati dal poeta, insegnante e avvocato Pádraig Pearse, si unirono alla più piccola Irish Citizen Army di James Connolly, occuparono punti chiave e simbolici di Dublino e proclamarono la Repubblica irlandese indipendente dal General Post Office.

La rivolta costituì anche un banco di prova per l'impiego, per la prima volta nella storia, dei carri armati, da lì a pochi mesi utilizzati anche nelle operazioni della Prima guerra mondiale. Fu sedata in sei giorni, ed i suoi leader furono processati dalla corte marziale e tutti giustiziati nella prigione di Kilmainham Gaol. Nonostante l'insuccesso militare ed il giudizio iniziale negativo della popolazione civile, l'episodio è oggi considerato uno dei punti saldi per la futura creazione dell'attuale Repubblica d'Irlanda.

L'Irish Republican Army

Gli appartenenti al movimento repubblicano, negli anni ’70 e ’80 del 1900, formarono delle organizzazioni paramilitari. La principale, l'Irish Republican Army (meglio conosciuto come IRA), si scontrò duramente con le forze lealiste e diede vita ad una guerriglia nel paese che durò sino alla fine degli anni ‘90 e che causò oltre 3.000 morti. Il loro obiettivo era l’indipendenza dell'Irlanda del Nord da Londra e la sua riunificazione con l'Eire, la Repubblica d'Irlanda.