Le Pen: il voto dimostra la sfiducia del popolo francese

"Un grande vento di libertà avrebbe potuto alzarsi sul Paese. Il destino delle urne ha deciso diversamente". "Sconfitta? No, questa è una forma di speranza. L'aspirazione al cambiamento non può essere ignorata". Lo ha detto Marine Le Pen nel suo discorso dopo il voto che ha confermato Emmanuel Macron all'Eliseo. Le Pen ha definito il suo risultato elettorale come una "vittoria eclatante". Il risultato del ballottaggio "costituisce la testimonianza di una grande sfiducia del popolo francese", ha aggiunto Le Pen, assicurando di non aver "alcun risentimento né rancore".