Il ricordo dell'ex partigiano: "Le guerre sono schifose, fanno solo del danno"

Mario Donati ha 102 anni, vive nella Bergamasca, ha combattuto nella II Guerra mondiale ed è stato partigiano. Nel 1941 fu mandato in Russia: “Sono stato lì 18 mesi, era tutto ghiacciato e siamo stati fortunati a ritornare”. Quando è tornato si è unito ai partigiani: “Mi hanno sparato con due mitragliatrici ma non mi hanno preso”. Per lui la data del 25 aprile ha un grande significato ed ha solo parole di condanna per i conflitti: “Le guerre sono schifose, fanno solo del danno”.