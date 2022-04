Video - E' caccia agli abitanti di Mariupol: palazzo disintegrato a colpi di cannone per stanarli

Nella città portuale di Mariupol, orami in mani russe, l'esercito occupante sta compiendo una vera e propria operazione di rastrellamento palazzo per palazzo per scovare gli ultimi abitanti che si rifiutano di uscire nascondendosi nei sotterranei. L'operazione non va tanto per il sottile. Questo carro armato spara numerosi colpi di cannone a distanza ravvicinata, devastando la costruzione fino a che i soldati possono entrare e far uscire le persone nascoste dentro. Questo video da l'idea della distruzione che l'esercito russo lascia dopo il suo passaggio.