Mélenchon ai suoi: "Al ballottaggio neanche un voto a Marine Le Pen"

"Ora tocca a voi. Noi sappiamo per chi non voteremo mai. I francesi sanno cosa fare, sono capaci di decidere cosa devono fare. Non dovete dare un solo voto a Marine Le Pen". Così il candidato della sinistra radicale di "France insoumise", Jean-Luc Mélenchon, arrivato terzo alle elezioni, ha concluso il suo discorso.

Il candidato di Lfi ha espresso il suo "orgoglio per il lavoro svolto". Ha spiegato di aver "visto lo stato in cui si trovano la patria e le persone su tutto il territorio, uno stato di esasperazione e la sensazione di essere entrati in uno stato di emergenza sociale, ecologica e lo vediamo stasera".

"È la condizione umana trovarsi costantemente di fronte a decisioni difficili da prendere", ha ricordato. "L'ultima volta cosa è successo? Vi ho detto quello che vi dirò di nuovo. Conosco la vostra rabbia, non lasciatela arrivare e farvi commettere errori che sarebbero sicuramente irreparabili. Finché la vita va avanti, la lotta va avanti".