Un cavallo si aggira tra gli scaffali del supermercato, tra stupore e risate i clienti lo filmano

Il fieno non è tra i prodotti tipici di questo supermercato e comunque non avrebbe saputo come pagare, o forse sì, dato che ha lasciato un segno del proprio passaggio davanti alle casse, ma sta di fatto che un cavallo è entrato, da solo e indisturbato, in un market della Sardegna.

E' successo a Ittiri, in provincia di Sassari. Forse spaventato dal temporale, l'animale ha fatto irruzione nel negozio attraverso le porte automatiche e ha girato tra gli scaffali in mezzo allo stupore dei clienti.

Secondo i media locali, l'animale potrebbe essere fuggito, impaurito dai tuoni, per rifugiarsi nel negozio. È di proprietà di un giovane, che abita nei pressi del supermercato. Prima del suo giro per “fare la spesa”, il cavallo era stato avvistato mentre passeggiava nel rione, dove adesso si gode la notorietà, dato che il video impazza suoi social.