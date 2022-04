Mikhail Podolyak a Rainews24: "Servono sanzioni sull'energia e più armi"

Mikhail Podolyak parla a Rainews 24. Il consigliere del presidente Zelensky e il negoziatore dell'Ucraina nelle trattative con i diplomatici russi è stato intervistato dall'inviato Lorenzo Lo Basso nel bunker presidenziale di Kiev. "Ringrazio il presidente Draghi e l'Italia per la posizione chiara al fianco dell'Ucraina. L'Italia sta reagendo molto rapidamente alle sfide e sta proponendo delle soluzioni, questo noi lo apprezziamo molto", ha detto. "Vorremmo che Draghi ponesse ancora maggior accento nella discussione sulla fornitura di armi pesanti all'Ucraina, sulle sanzioni e sulla possibilità che l'Ucraina entri adesso nell'Ue", ha aggiunto Podolyak. "Sono tre gli strumenti che possono fermare la Federazione Russia", ha detto ancora il consigliere del presidente ucraino Zelensky. "Il primo, sanzioni forti, soprattutto nel settore energetico. Il secondo, aumentare le forniture militari all'Ucraina, armi necessarie qui adesso, anche per impedire alla Russia di entrare in Europa con le sue mire espansionistiche. Terzo, creare un'immagine completamente negativa della Russia per distruggere il lobbismo residuale russo che ancora c'è in alcuni paesi europei", ha spiegato.