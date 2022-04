Milano, allarme per fuga di gas vicino al consolato ucraino

Strade bloccate per alcune ore dalla polizia e mezzi dei Vigili del fuoco in allerta per verificare le cause di una fuga di gas avvenuta a Milano, nei pressi del Consolato ucraino. La paura iniziale è stata quella di un possibile attentato contro i diplomatici ucraini, allarme poi rientrato.

La fuga di gas è avvenuta intorno alle 10.30 in viale Certosa angolo via Breme. In base a quanto ricostruito dal comando di via Messina, una tubazione, di media pressione, è stata rotta per errore durante i lavori di scavo all'interno di un cantiere al 138 di viale Certosa. Dopo che è stato lanciato l'allarme, i caschi rossi sono accorsi sul posto con un'autopompa e il nucleo Nbcr (Nucleare biologico chimico radiologico). Il gas proveniva dalla sede stradale, ma in via precauzionale, anche vista la dimensione della fuoriuscita, è stata evacuata anche la struttura adiacente, all'11 di via Ludovico di Breme, sede del Consolato ucraino. Gli impiegati presenti negli uffici, circa una trentina di persone, sono scesi per strada. La fuga, riferisce la polizia locale, è stata prontamente individuata e intercettata.

(Video Local News)