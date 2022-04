Militare ucraino spara con una vecchia "Maxim Gun", arma utilizzata nella Prima guerra mondiale

Nelle immagini un militare ucraino spara con una vecchia "Maxim Gun". La mitragliatrice Maxim Gun è il primo modello funzionante di arma automatica portatile in produzione da Vickers. Deve il suo nome all'inventore americano Hiram Maxim che la ideò nel 1884. La prima arma automatica portatile (che nella sua versione iniziale richiedeva 4-6 uomini per il maneggio) mostrò nei primi test una capacità di fuoco massima di 500 colpi al minuto, il che la rendeva un'arma devastante. La mitragliatrice è stata ampiamente utilizzata dalle potenze coloniali nella conquista di molti territori in Africa.

Successivamente, la Maxim gun è stata ampiamente utilizzata da parte di diversi eserciti durante la guerra russo-giapponese, la Prima e la Seconda guerra mondiale, nonché da gruppi di ribelli nei conflitti contemporanei.