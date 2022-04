Missili su Kiev durante la visita di Guterres. Zelensky: "Russia vuole umiliare l'Onu" - Video

“Oggi, subito dopo la fine dei nostri colloqui (con il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, ndr) a Kiev, i missili russi sono volati nella città. 5 missili. Questo la dice lunga sul vero atteggiamento della Russia nei confronti delle istituzioni globali, sugli sforzi della leadership russa per umiliare le Nazioni Unite e tutto il resto che l'organizzazione rappresenta. E quindi richiede una risposta appropriata e potente”, ha commentato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un messaggio diffuso via social network.