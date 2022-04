New York, il cangurino arboricolo fa capolino dal marsupio della sua mamma - Video

Un cucciolo di canguro arboricolo di Matschie ha fatto il suo debutto pubblico venerdì a New York nello zoo del Bronx. Il piccolo ha fatto capolino per la prima volta dal marsupio di sua madre. Giorno dopo giorno il cucciolo di canguro - detto joey - inizierà a esplorare il suo ambiente e inizierà a trascorrere più tempo fuori dal marsupio. Alla nascita, il joey ha all'incirca le dimensioni di un pollice umano e striscia immediatamente attraverso la pelliccia della madre per entrare nel suo marsupio. Dopo circa sette mesi, il joey esce dalla sacca, ma torna spesso per essere allattato.