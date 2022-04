Bucha: il corpo di Karina era così martoriato da non poterlo far vedere ai genitori

Il sindaco di Bucha loda gli sforzi per far avere alla popolazione, oltre al cibo quotidiano, un dolce speciale di pasqua. “È un raggio di sole” dice il sindaco, ma l’oscurità è ancora là fuori, nei due camion frigo fermi fuori dal comune pieni di corpi ancora da identificare. Sono almeno 50 i civili uccisi senza motivo, tra loro il cognato di Julia, colpito dai cecchini e rimasto vivo per giorni, ma i russi hanno impedito ai soccorsi di raggiungerlo. E Karina, il cui corpo era troppo martoriato per mostrarlo interamente ai genitori.