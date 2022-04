Non solo 8 marzo. First Lady in Fincantieri

Appuntamento ad Ancona, nei cantieri navali che ospitano 4 navi in differenti fasi di realizzazione. Mentre guarda la Viking Mars, pronta per raggiungere il nord Europa , mi dice che “la nave in fondo è come un bambino: il varo, le prime uscite, le prove in mare, fino alla consegna, quando finalmente lasciano casa e le guardiamo andar via con una lacrimuccia, ma non troppe, ne abbiamo un'altra da costruire...”.

La Project Manager della Divisione Navi Mercantili di 'bambini galleggianti' ne ha avuti 15 nei suoi 37 anni di straordinaria carriera. Era fresca di laurea, felice di aver trasformato la sua passione per il mare nel suo progetto di vita. Unica al corso di laurea, la prima ad essere assunta in Fincantieri.

“La nostra presenza non era prevista. Non c'erano bagni per le donne, solo ripostigli”. Oggi scuole materne e asili nido migliorano l'organizzazione familiare dei dipendenti. Nell'organigramma notiamo che il 50% del CdA è al femminile. Una foto insieme davanti ai modelli degli scafi orgogliosamente realizzati da questa pioniera che al lavoro indossa jeans e scarpe antinfortunistiche, ma è la più elegante First Lady che io abbia mai conosciuto…