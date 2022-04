In difesa del glicine

Avvocata per professione, ambientalista per passione, Alessandra Bandini ammette di essere molto fortunata mentre si gira verso la cupola del Brunelleschi… Siamo sotto la volta lilla del glicine monumentale del Giardino Bardini, una delle maggiori attrazioni di questi giorni a Firenze. Per intervistarla abbiamo dovuto interrompere il flusso ininterrotto di visitatori che sfila, ammira e fotografa questa pergola lunga 70 metri e larga quasi 5. Siamo in un’area delimitata dalle mura medievali di Firenze la cui pendenza l'ha resa inadatta a costruire edifici, ma consegnandola alla storia come oasi verde e belvedere sulla città.

Un connubio che da secoli attrae artisti, divenuto icona pop da contest fotografico tanto da essere scelto come passerella per una memorabile sfilata di Dolce&Gabbana.