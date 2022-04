Odessa, il missile russo ha trapassato il palazzo

La guerra in Ucraina

Gli sguardi sono puntati increduli sulla facciata annerita. Odessa per ora ha subito gli attacchi russi meno di altre città, ma dall'inizio del conflitto è stata indicata come un possibile obiettivo per l'esercito russo che sembra voler consolidare il controllo sul Donbass, ma anche sulla fascia costiera meridionale dell'Ucraina. La paura è di subire lo stesso destino di Mariupol.