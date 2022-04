Oleg Bathurin rapito, picchiato e interrogato brutalmente per otto giorni. Video

Oleg Bathurin è stato rapito, picchiato e interrogato brutalmente per otto giorni, solo per aver fatto il suo lavoro: il giornalista. Per 45 ore è stato legato ad un termosifone, picchiato e tenuto senza cibo, ora ha quattro costole rotte. “Sentivo le urla degli altri prigionieri e le risa dei russi, Non vorrei mai sentire più quelle grida in vita mia”. I russi li vanno a cercare porta a porta e nelle redazioni poi li costringono a collaborare. I casi documentati sono almeno sei, Reporter senza Frontiere sta raccogliendo le prove per presentare una denuncia alla Corte penale internazionale.