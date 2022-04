Pellissier lancia il crowdfunding: il tifoso potrà tifare per la "sua" squadra

Per la prima volta in Italia una società di calcio appena nata lancia un crowdfunding. A farlo è la Clivense, club fondato da Sergio Pellissier, per raccogliere l’eredità del Chievo.

In una intervista a RaiNews24 e rainews.it racconta la sua nuova avventura: “Io credo nella squadra, ho fatto per 23 anni il calciatore in una squadra di calcio, e credo che le squadre senza tifosi, senza persone che credono in un progetto, non possano esistere. Il tifoso potrà dire ‘vado a tifare per la “mia” squadra’, e questa volta sarà vero”.

L’idea di Pellissier è quella di costruire un club che assomiglia a una “famiglia”: “Ho sempre pensato che la famiglia è quella che ti aiuta a superare qualsiasi difficoltà. E se tu hai una famiglia che crede nel tuo progetto, ecco che hai fatto bingo".

RaiNews24 e su rainews.it sono in grado di anticipare i contenuti del crowdfunding che partirà ufficialmente il 27 aprile, e sarà aperto per 8 settimane.