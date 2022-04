Un missile proveniente probabilmente da una nave russa al largo sbaglia bersaglio e devasta un cimitero ad Odessa. Questa è però la settimana dedicata per tradizione al culto dei morti. Le autorità sconsigliano di recarsi in visita alle sepolture dei propri cari ma gli abitanti non vi rinunciano. "Per i russi i bambini sono colpevoli, i morti sono colpevoli, cosa abbiamo fatto ai russi?" si chiede uno di loro.